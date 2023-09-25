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Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti
Şeyma Subaşı ve Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi boşanma haberiyle gündeme oturdu. İstanbul'da nikah masasına oturan ve Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğün düzenleyen çiftin arasındaki gerilimin balayında başladığı ileri sürüldü. İddialara göre ikili boşanmak için resmi işlemlere başladı.
Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:51Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:51