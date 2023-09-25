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Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti

Şeyma Subaşı ve Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi boşanma haberiyle gündeme oturdu. İstanbul'da nikah masasına oturan ve Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğün düzenleyen çiftin arasındaki gerilimin balayında başladığı ileri sürüldü. İddialara göre ikili boşanmak için resmi işlemlere başladı.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:51
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Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti

3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi aradıkları mutluluğu bulamadı.

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Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti

Boşanacakları iddiası gündemde olan Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında Sabah'tan Bülent Cankurt bomba bir iddiayı daha gündeme getirdi.

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Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin arasındaki gerilim daha balayında başladı. Cankurt yazısında şu sözlere yer verdi:

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Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti

RESMİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI

"Henüz dört aylık evli olan çiçeği burnunda çift boşanmak için resmi süreci başlatmış.

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Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti

Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo'da balayındayken sorunlar yaşamaya başladığını öğrendiğim çift, iki hafta önce İstanbul'da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş.