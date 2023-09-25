Şeyma Subaşı ve Meedo’nun boşanma detayları ortaya çıktı! Kriz balayında başladı ülkeyi terk etti

Şeyma Subaşı ve Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi boşanma haberiyle gündeme oturdu. İstanbul'da nikah masasına oturan ve Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğün düzenleyen çiftin arasındaki gerilimin balayında başladığı ileri sürüldü. İddialara göre ikili boşanmak için resmi işlemlere başladı.