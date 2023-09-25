Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Sabah'tan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yıllara dayanan dostlukları olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyduğunu belirten şarkıcı, "Onun gibi bir cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Dünya liderlerinin de çok saydığı biri, ona sahip çıkmalıyız. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü unutulmaz. Muhalif sanatçılara şöyle sesleniyorum; en büyük muhalif Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...