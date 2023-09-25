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Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, Tuba Kalçık'a verdiği röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile gurur duyduğunu belirten şarkıcı, "Muhalif sanatçılara sesleniyorum, en büyük muhalif Erdoğan'dır. Halkın ve Türkiye'nin çıkarları için dünyaya en büyük muhalefeti Erdoğan yapıyor. "Dünya 5'ten büyüktür" demişti Erdoğan, yine öyle dedi, nokta." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:18
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Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Sabah'tan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yıllara dayanan dostlukları olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyduğunu belirten şarkıcı, "Onun gibi bir cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Dünya liderlerinin de çok saydığı biri, ona sahip çıkmalıyız. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü unutulmaz. Muhalif sanatçılara şöyle sesleniyorum; en büyük muhalif Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

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Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum

Sahneye çıktığınız ilk günden bugüne baktığınızda hayatınızdaki en büyük değişim nedir?

İnsan hayatı hem çok kısa hem çok uzun. Bugünü düşününce hayat ne çabuk geçti diyorsun, geriye bakınca ne kadar çok şey yaşamışım, bunları ben mi yaşadım diyorsun. Bütün insanlar için böyledir. Küçük bir mahalleden çıkıp bu günleri görmek, yaşamak hayaller ötesi. İster istemez yeni çevreler, yeni insanlar tanıyor, olumlu olumsuz değişimler, evreler geçiriyor, hayata farklı yönlerden bakabiliyorsun.

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Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum

Müzik kariyerinizde keşkeleriniz var mı?

Keşkem yok. Müzikal yapmayı çok istiyorum, bir türlü kısmet olmadı. Öğrenmenin sonu yok, yeni çalışma arkadaşlarıyla enerjilerimizi birleştirip büyük bir sinerjiyle halkın karşısına çıkmak isterdim.

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Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum

REKORUMU KİMSE KIRAMAZ

Nostalji albümlerinizle sektöre damga vurdunuz...

Nostaljiler benim için yeni bir dönem başlattı. Nostaljileri yaptığım dönem yine müzik sektörü arabesk, pop furyasındaydı. Ekip olarak cesaret edip inandık nostaljileri başlattık, halkımız çok güzel tepkiler verdi. Bu seri 12 milyonun üzerinde organik tiraj yaptı, bu rekorun kırılması imkansız artık. Nasıl moda geçmişe dönüp tekrar önümüze geliyorsa, müzikte de artık 45'likler gibi birkaç şarkılık çalışmalar yapılıyor, zamana uymak lazım.

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Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum

Her şey de olduğu gibi müzikte de fast food dönemi var. Benim tarzım kalıcı işler yapmaya müsait. Mümkün olduğu kadar sezonluk işlerden yani sezonluk şarkılardan uzak duruyorum. Seyircime saygımdan en büyük yatırımı sahneme, işime yaptım ve yapıyorum. Sadece kıyafete yapmadım. Türkiye'de aynı çatı altında ekibini toplayan ve ofis açan ilk sanatçılardan biriyim... Basın danışmanından menajere kadar herkesi aynı çatı altında topladım.