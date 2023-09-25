25 Eylül 2023, Pazartesi
Muazzez Ersoy: En büyük muhalif Erdoğan’dır! Onunla gurur duyuyorum
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, Tuba Kalçık'a verdiği röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile gurur duyduğunu belirten şarkıcı, "Muhalif sanatçılara sesleniyorum, en büyük muhalif Erdoğan'dır. Halkın ve Türkiye'nin çıkarları için dünyaya en büyük muhalefeti Erdoğan yapıyor. "Dünya 5'ten büyüktür" demişti Erdoğan, yine öyle dedi, nokta." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:18
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18