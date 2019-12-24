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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!

Acun Ilıcalı ile anlaşmalı boşanmasının ardından Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı son yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmayı başardı. Sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkan ve Instagram hesabından her yaptığını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı. Subaşı'nın açıklamaları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:31
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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!

Şeyma Subaşı açıklamaları ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Katıldığı bir magazin programında kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını anlatınca sosyal medyada ti'ye alındı.

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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!

Neredeyse her ayın yarısını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, programda tatil masraflarını kimin ödediğini bir magazin programında açıkladı. Sosyal medya fenomeni, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.

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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!

EN ÇOK HABERİ YAPILAN 2. KİŞİ

Programda çarpıcı açıklamalar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı,en çok haberi yapılan ikinci kişi olmasıyla alakalı da konuştu.

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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!

'ATTIĞIM HER ADIM HABER OLUYOR'

Subaşı, İlkay Buharalı'nın açıkladığı veriler için,"Attığım her adım haber oluyor. Aslında herkes kendine göre ne paylaşıyorsa ben de Instagram'da onu paylaşıyorum. Belki benimki bir tık da ilginç ve agresif geliyor. Bize uymuyor diye daha fazla haber yapılıyor. Yoksa herkes dans ediyor, herkes bardak tokuşturuyor ki ben fazla yapmıyorum. Benim paylaşımlarım tıklattırdığı için haber yapılıyor" dedi. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin açıkladığı 2019 yılının en çok haber konusu olan ünlüler listesinde Şeyma Subaşı, 18 bin 107 haberle Demet Akalın'dan sonra gelen ikinci isim oldu.