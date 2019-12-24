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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!
Acun Ilıcalı ile anlaşmalı boşanmasının ardından Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı son yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmayı başardı. Sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkan ve Instagram hesabından her yaptığını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı. Subaşı'nın açıklamaları sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:31
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