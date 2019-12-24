Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı!

'ATTIĞIM HER ADIM HABER OLUYOR'

Subaşı, İlkay Buharalı'nın açıkladığı veriler için,"Attığım her adım haber oluyor. Aslında herkes kendine göre ne paylaşıyorsa ben de Instagram'da onu paylaşıyorum. Belki benimki bir tık da ilginç ve agresif geliyor. Bize uymuyor diye daha fazla haber yapılıyor. Yoksa herkes dans ediyor, herkes bardak tokuşturuyor ki ben fazla yapmıyorum. Benim paylaşımlarım tıklattırdığı için haber yapılıyor" dedi. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin açıkladığı 2019 yılının en çok haber konusu olan ünlüler listesinde Şeyma Subaşı, 18 bin 107 haberle Demet Akalın'dan sonra gelen ikinci isim oldu.

