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Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!
Şarkıcı Alişan, Instagram hesabı üzerinden takipçilerini kendisi adına açılmış Facebook hesabı konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Alişan'a ait olduğu iddia edilen bir sünnet fotoğrafı Twitter'da olay olmuştu. Bülent Ersoy'la birlikte görüldüğü fotoğrafın kendi sünnetine ait olmadığını söyleyen Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:09
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