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Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!

Şarkıcı Alişan, Instagram hesabı üzerinden takipçilerini kendisi adına açılmış Facebook hesabı konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Alişan'a ait olduğu iddia edilen bir sünnet fotoğrafı Twitter'da olay olmuştu. Bülent Ersoy'la birlikte görüldüğü fotoğrafın kendi sünnetine ait olmadığını söyleyen Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:09
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Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!

Alişan geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sünnet fotoğrafının ardından hukuki işlem başlattığını duyurdu.

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Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!

Bülent Ersoy'un da yer aldığı fotoğraftaki sünnet düğününün kendisine ait olmadığını belirten şarkıcı Alişan bakın takipçilerini nasıl uyardı.

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Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sünnet fotoğrafı ile kendisinden söz ettiren ve sonrasında Bülent Ersoy'la birlikte görüldüğü fotoğrafın kendi sünnetine ait olmadığını söyleyen Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu.

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Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!

Ünlü isimlerin başlarına dert olan sahte hesaplarla ilgili uyarıda bulunan Alişan, kendi adına açılmış sahte Facebook hesabının görüntüsünü paylaştı ve altına da şunları yazdı:

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Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!

"Benim Facebook hesabım yok… Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı"