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Şeyma Subaşı soluğu Dominik’te aldı gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi! “Ara bozmaya mı gittin?”

Çalkantılı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı. Adadan yaptığı paylaşım takipçilerinin kafasını karıştırırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin arasını bozmaya gittiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 11:42
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Şeyma Subaşı soluğu Dominik’te aldı gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi! “Ara bozmaya mı gittin?”

Acun Ilıcalı ile ayrılığı sonrası magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Şeyma Subaşı soluğu Dominik’te aldı gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi! “Ara bozmaya mı gittin?”

Mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mohammed Alsaloussi'den 5 ay sonra tek celsede boşanan Subaşı, ülke ülke gezmeye başladı.

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Şeyma Subaşı soluğu Dominik’te aldı gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi! “Ara bozmaya mı gittin?”

ŞAŞIRTAN HAMLE

Miami'den Paris'e karış karış dünyayı gezen Subaşı, son olarak soluğu Dominik Cumhuriyeti'nde aldı.

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Şeyma Subaşı soluğu Dominik’te aldı gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi! “Ara bozmaya mı gittin?”

Survivor başlar başlamaz, Dominik'e giden alan fenomen isim bir anda gündeme bomba gibi düştü.

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Şeyma Subaşı soluğu Dominik’te aldı gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi! “Ara bozmaya mı gittin?”

Dominik yolculuğuna sosyal medyada "Gidecek başka yer yok mu?", "Ara bozmaya mı gittin?" yorumları yapıldı.