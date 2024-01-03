03 Ocak 2024, Çarşamba
136 ünlünün gizli bilgileri çalındı! Hapis cezası BAM’dan döndü
İstanbul Fatih İlçe Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan skandalda, 2 personelin 136 ünlü ismin gizli bilgilerini sorgulayıp tapu bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya, Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi pek çok ismin bilgilerini sızdırdıkları iddia edilen iki personel 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ancak itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde incelenen dosyaya farklı bir karar verildi.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:53
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