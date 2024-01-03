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136 ünlünün gizli bilgileri çalındı! Hapis cezası BAM’dan döndü

İstanbul Fatih İlçe Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan skandalda, 2 personelin 136 ünlü ismin gizli bilgilerini sorgulayıp tapu bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya, Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi pek çok ismin bilgilerini sızdırdıkları iddia edilen iki personel 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ancak itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde incelenen dosyaya farklı bir karar verildi.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:53
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136 ünlünün gizli bilgileri çalındı! Hapis cezası BAM’dan döndü

İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı.

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136 ünlünün gizli bilgileri çalındı! Hapis cezası BAM’dan döndü

Fatih Tapu Müdürlüğünde görevli iki personel skandala imza attı. Yapılan bir ihbar üzerine Tapu Müdürlüğündeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.

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136 ünlünün gizli bilgileri çalındı! Hapis cezası BAM’dan döndü

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.

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136 ünlünün gizli bilgileri çalındı! Hapis cezası BAM’dan döndü

Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.

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136 ünlünün gizli bilgileri çalındı! Hapis cezası BAM’dan döndü

SANAT VE İŞ DÜNYASINDAN 136 İSİM

Teftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.'nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi.