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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı
Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yaşadığı ilişkiyi bitirmesinin hemen ardından Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla aşk yaşadıklarını duyuran Subaşı, son olarak sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Mohammed Al Saloussi'nin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Subaşı'na tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 15:27
Şeyma Subaşı, Guido Senia ile ilişkisini bitirmesinin hemen ardından Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde Saloussi ile paylaştığı fotoğrafla ilişkisini duyuran Subaşı, bu sefer de sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı.
Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi'nin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Subaşı'na tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada, 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumları yapıldı.
Tatil için gittiği Miami'den ev aldığını duyuran Şeyma Subaşı, katıldığı parti öncesi paylaştığı Ferrari marka araç ile aşkın ilk sinyallerini vermişti. Aracın sağ koltuğunda oturan Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni aşk dedikodusunun fitilini ateşlemişti.
Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığını duyurmasının ardından sık sık paylaşım yapan Subaşı, son olarak lüks marka saatiyle dikkat çekmişti.