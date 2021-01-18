18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Maraşlı diziyle ekrana dönen Burak Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti. Maraşlı ilk bölümüyle izleyiciden tam not alırken, dizide Celal Kün karakterine hayat veren Burak Deniz, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Son yılların en başarılı oyuncularından biri olan Deniz özel hayatıyla mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 16:32
  • 1
  • 70
Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Maraşlı'da canlandırdığı Celal Kün karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çelen Burak Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Son yılların en başarılı oyuncularından olan Burak Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 70
Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Alina Boz – Moskova, Rusya

  • 3
  • 70
Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Büşra Develi - İzmit

  • 4
  • 70
Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Şükrü Özyıldız – İzmir

  • 5
  • 70
Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Hilal Altınbilek - İzmir