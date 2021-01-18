Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Maraşlı diziyle ekrana dönen Burak Deniz tüm dikkatleri üzerine çekti. Maraşlı ilk bölümüyle izleyiciden tam not alırken, dizide Celal Kün karakterine hayat veren Burak Deniz, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Son yılların en başarılı oyuncularından biri olan Deniz özel hayatıyla mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...