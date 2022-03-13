Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

Mısırlı milyarder iş insanı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı ayrılığı magazin gündemindeki yerini koruyor. Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı programda, Mohammed Alsaloussi'nin aslında zengin olmadığını ve Subaşı'na da Miami'de ev satın almadığını öne sürdü. Serengil'in sözlerinin devamında "Acun yandı şimdi yine" ifaderi de şaşırttı! Acun'dan yanıt geldi mi? İşte detaylar…