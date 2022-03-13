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Haberler Galeri Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

Mısırlı milyarder iş insanı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı ayrılığı magazin gündemindeki yerini koruyor. Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı programda, Mohammed Alsaloussi'nin aslında zengin olmadığını ve Subaşı'na da Miami'de ev satın almadığını öne sürdü. Serengil'in sözlerinin devamında "Acun yandı şimdi yine" ifaderi de şaşırttı! Acun'dan yanıt geldi mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.03.2022 11:22
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Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği sayesinde tanıdığımız Şeyma Subaşı, Ilıcalı ile boşandıktan sonra yine ilişkileriyle adından sık sık söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

EVLENME TEKLİFİ GELMİŞTİ

Şeyma Subaşı geçen haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' cevabını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı.

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Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

Şeyma Subaşı, bu ayrılığa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

Subaşı, İnstagram hesabından ilişkisini bitirdiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık"

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Şeyma Subaşı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi’den ayrılıp baba evine döndü! Seren Serengil’den bomba Şeyma Şubaşı iddiası: Acun şimdi yandı

MİLYON DOLARLIK EV İDDİASI

Söylemezsem Olmaz programında bu konu masaya yatırıldı. Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu. Mohammed Alsaloussi, Subaşı'na Miami'debir süre önce 3.5 milyon dolarlık ev almıştı.