Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kırarken dizinin genç oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, oyunculuğuyla dizinin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Türker'in özel hayatını mercek altına alanlar kardeşinin de ünlü olduğunu görünce şaştı kaldı.