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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kırarken dizinin genç oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, oyunculuğuyla dizinin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Türker'in özel hayatını mercek altına alanlar kardeşinin de ünlü olduğunu görünce şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 17:28
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Türker, ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, sosyal medyada da yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Özel hayatıyla inceleme altına alınan güzel oyuncunun kardeşini görenler ise şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Gözde Türker'in kardeşi İbrahim Tatlıses'in daha 13 yaşındayken konserinde sahneye çıkarttığı ve Berivanım türküsünü söylettiği isim çıktı.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in kardeşi de ünlü çıktı! Meğer İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

İşte Gözde Türker başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...