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Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Subaşı, geçtiğimiz günlerde ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarihte, Brezilya'nın en gözde modellerinden Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etti. Ancak bu ilişkiye dair bir gerçek ortaya çıktı. İşte Teixeria'nın özel hayatıyla ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:48
Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!

Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı.

Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…

Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarih olan 29 Eylül'de, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etmişti.

Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!

Sevgilisiyle Bali'de tatilde olan Şeyma'dan önceki gün yüzlerinin gözükmediği el ele bir paylaşım, dün de yüzlerinin seçilmediği başka bir paylaşım geldi! Şeyma niye böyle bir gizem yarattı bilmiyorum ama sevgilisiyle ilgili bazı bilgilere ulaştım.

Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!

'ÜNLÜ' SEVİYOR!

Brezilya'nın en gözde modellerinden olan Marlon Teixeria, ülkesinde ünlü kadınlarla aşk yaşamasıyla tanınıyormuş. Aşk listesi de bir hayli kalabalıkmış.