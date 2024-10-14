14 Ekim 2024, Pazartesi
Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Subaşı, geçtiğimiz günlerde ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarihte, Brezilya'nın en gözde modellerinden Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etti. Ancak bu ilişkiye dair bir gerçek ortaya çıktı. İşte Teixeria'nın özel hayatıyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:48