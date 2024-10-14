Şeyma Şubaşı ile Marlon Teixeria aşkında gerçek ortaya çıktı!

Sevgilisiyle Bali'de tatilde olan Şeyma'dan önceki gün yüzlerinin gözükmediği el ele bir paylaşım, dün de yüzlerinin seçilmediği başka bir paylaşım geldi! Şeyma niye böyle bir gizem yarattı bilmiyorum ama sevgilisiyle ilgili bazı bilgilere ulaştım.