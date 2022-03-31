Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığının ardından İstanbul'a dönmüş, Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününde aşkları alevlenen ikili, Türkiye'de de ayrılmaz oldu. Ancak bu ilişki Sabancı'ya pahalıya patladı. Annesinden veto yiyen sosyetik isim kredi kartından oldu.