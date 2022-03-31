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Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığının ardından İstanbul'a dönmüş, Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününde aşkları alevlenen ikili, Türkiye'de de ayrılmaz oldu. Ancak bu ilişki Sabancı'ya pahalıya patladı. Annesinden veto yiyen sosyetik isim kredi kartından oldu.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:24
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Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı’nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

Sosyetenin ünlü güzellerinden Dila Tarkan'ın düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı gündemden düşmüyor.

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Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı’nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

Yunanistan'da aşkları alevlenen aşıklar Türkiye'de de ayrılmaz oldu. Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı’nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

Subaşı ile Sabancı, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi.

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Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı’nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

PARALAR ŞEYMA'YA GİDECEK KORKUSU

Takvim'de yer alan habere göre, 3 oğlu olan Arzu Sabancı'nın bu aşk yüzünden canının çok sıkıldığı iddia edildi.

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Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı’nın limitsiz kredi kartı elinden alındı

Oğlunun Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı'nın, oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu söyleniyor.