31 Mart 2022, Perşembe
Şeyma Subaşı aşkı pahalıya patladı! Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartı elinden alındı
Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığının ardından İstanbul'a dönmüş, Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününde aşkları alevlenen ikili, Türkiye'de de ayrılmaz oldu. Ancak bu ilişki Sabancı'ya pahalıya patladı. Annesinden veto yiyen sosyetik isim kredi kartından oldu.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:24
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