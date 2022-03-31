31 Mart 2022, Perşembe
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in panik anları! Fena yakalandılar
Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, her fırsatta ilişkilerini inkar etmişti. Geçtiğimiz günlerde Evirgen'in işlettiği mekandan çıkarken görüntülenen ikilinin samimi halleri kameralara yakalanmıştı. Çift, önceki akşam ise Sarıkaya'nın Etiler'de bulunan evinden çıkarken görüntülendi. İkili, kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce panikledi.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:44
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