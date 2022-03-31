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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in panik anları! Fena yakalandılar

Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, her fırsatta ilişkilerini inkar etmişti. Geçtiğimiz günlerde Evirgen'in işlettiği mekandan çıkarken görüntülenen ikilinin samimi halleri kameralara yakalanmıştı. Çift, önceki akşam ise Sarıkaya'nın Etiler'de bulunan evinden çıkarken görüntülendi. İkili, kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce panikledi.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:44
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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in panik anları! Fena yakalandılar

Serenay Sarıkaya, daha önce meslektaşları Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddialarını her seferinde yalanlamıştı.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in panik anları! Fena yakalandılar

"Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinen oyuncu, ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in panik anları! Fena yakalandılar

Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in panik anları! Fena yakalandılar

Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in panik anları! Fena yakalandılar

İTİRAF GELDİ!

Uzun süredir arkadaş olan ikilinin, yaklaşık altı ay önce bu dostluklarını flörte dönüştürdüğü konuşuluyordu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen'den gelmişti.