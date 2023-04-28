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Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurmuştu! Annesinden ilk hamle geldi

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmak için gün saymaya başladı. Marakeş'te evlenecek olan fenomen isim düğününe yalnızca 15 kişiyi davet etti. Ablası Kübra Açıl'ın düğüne gelmeyeceğini açıklayan Subaşı zehir zemberek sözler söyledi. Olay olan açıklamalar sonrası anne ve babasının tavrı ise merak konusu olmuştu. Subaşı'nın annesinden günler sonra ilk hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:53
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Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurmuştu! Annesinden ilk hamle geldi

Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi Marakeş'teki düğünleri için gün saymaya başladı.

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Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurmuştu! Annesinden ilk hamle geldi

5 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Subaşı'nın düğününe yalnızca 15 kişiyi çağırdığı öğrenildi.

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Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurmuştu! Annesinden ilk hamle geldi

Ünlü ismin davetli listesinde ablası Kübra Açıl'ın olmaması ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'na "Ablan düğüne davetli değil mi?" sorusunu yöneltti.

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Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurmuştu! Annesinden ilk hamle geldi

Takipçilerinin merakını gideren Subaşı, yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurmuştu! Annesinden ilk hamle geldi

10 kişilik davetli listesinde ablası Kübra Açıl'ın adı olmayan Şeyma Subaşı, Instagram'da "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" dedi.