Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’ı yerden yere vurmuştu! Annesinden ilk hamle geldi

Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmak için gün saymaya başladı. Marakeş'te evlenecek olan fenomen isim düğününe yalnızca 15 kişiyi davet etti. Ablası Kübra Açıl'ın düğüne gelmeyeceğini açıklayan Subaşı zehir zemberek sözler söyledi. Olay olan açıklamalar sonrası anne ve babasının tavrı ise merak konusu olmuştu. Subaşı'nın annesinden günler sonra ilk hamle geldi. İşte detaylar...