23 Eylül 2021, Perşembe
Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı
Yiğit Marcus Aral, bir dönem ayrılık yaşadığı Şevval Şahin'in görüşmeye başladığı Kerem Kamışlı'yı sandalye ile deniz atmış, olay magazin gündemine damga vurmuştu. Şahin ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Kamışlı, önceki akşam büyük şok yaşadı. Taksim'de yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan Aral, öldüresiye dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:08
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