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Haberler Galeri Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Yiğit Marcus Aral, bir dönem ayrılık yaşadığı Şevval Şahin'in görüşmeye başladığı Kerem Kamışlı'yı sandalye ile deniz atmış, olay magazin gündemine damga vurmuştu. Şahin ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Kamışlı, önceki akşam büyük şok yaşadı. Taksim'de yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan Aral, öldüresiye dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:08
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Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü model Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral'ın, Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara yansıdı.

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Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Güven timleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yol koyuldu.

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Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Aral'a sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral'ı çelme takarak yere düşürdü.

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Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.