23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Instagram paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Uzun yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Anlı, son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Usta sunucunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:55
  • 1
  • 79
Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izlenme rekorları kıran Müge Anlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 79
Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

Uzun yıllardır uzak durduğu Instagram'a adım atan Anlı, özel hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çekti.

  • 3
  • 79
Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

Başarılı sunucu son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

  • 4
  • 79
Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

Müge Anlı'nın "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

  • 5
  • 79
Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

İşte Müge Anlı'nın yaptığı o paylaşım ve ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz çocukluk fotoğrafları…