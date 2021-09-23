23 Eylül 2021, Perşembe
Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Instagram paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Uzun yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Anlı, son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Usta sunucunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:55
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