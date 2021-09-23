Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı olay oldu! Binlerce beğeni ve yorum geldi

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Instagram paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Uzun yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Anlı, son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Usta sunucunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.