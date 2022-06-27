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Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş "Ateşlerin içinden kurtuldum" demişti! Eski sevgilisi herkesi şoke etti

atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nda Leyla karakterine hayat veren Serenay Aktaş tüm dikkatleri üzerine çekti. Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve futbolu bırakmasının ardından oyunculuğa adım atan Aktaş, Muhteşem Yüzyıl, Yahşi Cazibe, Çılgın Dershane gibi yapımlarda rol almıştı. Sevmek Zamanı ile yeniden izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. "Ateşlerin içinden kurtuldum" dediği eski sevgilisi ise herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 18:49
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Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş Ateşlerin içinden kurtuldum demişti! Eski sevgilisi herkesi şoke etti

Sevmek Zamanı dizisiyle yeniden ekrana dönen Serenay Aktaş, özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş Ateşlerin içinden kurtuldum demişti! Eski sevgilisi herkesi şoke etti

Bir dönem yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen güzel oyuncu uğradığı ihanetle sarsıldı. Yakın arkadaşıyla aldatılan Aktaş'ın "Ateşlerin içinden kurtuldum" dediği eski sevgilisi ise herkesi şaşırttı.

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Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş Ateşlerin içinden kurtuldum demişti! Eski sevgilisi herkesi şoke etti

İşte Serenay Aktaş başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…

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Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş Ateşlerin içinden kurtuldum demişti! Eski sevgilisi herkesi şoke etti

BURAK ÇELİK

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Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş Ateşlerin içinden kurtuldum demişti! Eski sevgilisi herkesi şoke etti

BURAK ÇELİK – ÖYKÜ ÇELİK