Sevmek Zamanı’nın Leyla’sı Serenay Aktaş "Ateşlerin içinden kurtuldum" demişti! Eski sevgilisi herkesi şoke etti

atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nda Leyla karakterine hayat veren Serenay Aktaş tüm dikkatleri üzerine çekti. Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve futbolu bırakmasının ardından oyunculuğa adım atan Aktaş, Muhteşem Yüzyıl, Yahşi Cazibe, Çılgın Dershane gibi yapımlarda rol almıştı. Sevmek Zamanı ile yeniden izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. "Ateşlerin içinden kurtuldum" dediği eski sevgilisi ise herkesi şoke etti.