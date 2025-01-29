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Şevket Çoruh'un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh, geçtiğimiz günler, 5 yaşına giren kızı Turna'nın doğum gününde paylaştığı karelerle gündeme gelmişti. Şimdilerde Özge Turna ile mutlu bir evliliği olan oyuncunun eski eşi Günay Karacaoğlu'ndan olan bir kızı daha bulunuyor. Çoruh'un gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülenay bakın kime benziyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:14
Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

19 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinin Mesut'u Şevket Çoruh, özel hayatıyla da gündemde...

Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

2018'de dünyaevine giren Özge Turna ile Şevket Çoruh çifti, kızları Turna'ya doğum günün partisi düzenlemişti. Baba-kızın doğum günü karelerine yorum yağmıştı.

Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

Takvim'in haberine göre; Çoruh ve ailesi, doğum günü öncesi basın mensuplarıyla da bir araya gelmişti. Çoruh, "Kızınız ekranda sizi takip ediyor mu?" sorusuna, "Şu an pek televizyon seyretmiyor" yanıtını vermişti.

Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

Tiyatroyla ilgili ise oyuncu, "Bu sezon devam eden birçok oyun var. Önümüzdeki sezon yeni oyun var. Turneye gidiyoruz. Yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Tiyatro yapıyorsanız bunlara katlanmak zorundasın" açıklamasını yapmıştı.

Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

Tüm bunların ardından Çoruh'un hayatına dair detaylar, merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

Meslektaşı Günay Karacaoğlu ile 1993-1997 yılları arasında evli kalan Çoruh'un gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı daha var...

Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

Gülenay Çoruh, özellikle annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

İşte Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh