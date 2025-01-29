29 Ocak 2025, Çarşamba
Şevket Çoruh'un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...
Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh, geçtiğimiz günler, 5 yaşına giren kızı Turna'nın doğum gününde paylaştığı karelerle gündeme gelmişti. Şimdilerde Özge Turna ile mutlu bir evliliği olan oyuncunun eski eşi Günay Karacaoğlu'ndan olan bir kızı daha bulunuyor. Çoruh'un gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülenay bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:14