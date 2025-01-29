Şevket Çoruh’un esmer güzeli kızı annesinin kopyasıymış! Eski eşi kendisi gibi oyuncu...

Tiyatroyla ilgili ise oyuncu, "Bu sezon devam eden birçok oyun var. Önümüzdeki sezon yeni oyun var. Turneye gidiyoruz. Yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Tiyatro yapıyorsanız bunlara katlanmak zorundasın" açıklamasını yapmıştı.