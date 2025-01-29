29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri "Acım dolup taşıyor" Çağla Şıkel'den yürekleri dağlayan paylaşım!

"Acım dolup taşıyor" Çağla Şıkel'den yürekleri dağlayan paylaşım!

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, ülkemizi derinden sarstı. Yangın anında ise birçok ailenin başta çocuklarını kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayıp aşağı sarkıttığı anlar ise çok konuşulmuştu. Yaşanan acı olayın ardından ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:43
Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

'Cennet Mahallesi' dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

İki çocuk annesi Şıkel, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından yaşadığı derin üzüntüyü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, olay anında birçok aile, çocuklarını kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı sarkıttıkları görüntülerle dikkat çekmişti.

Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

Bu acı olay karşısında pek çok ünlü isim de duygularını dile getirmişti.

Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

Ünlü manken ve sunucu Çapla Şıkel, Instagram'dan yaptığı son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

"ACIM DOLUP TAŞIYOR"

"Kalbimde yine o tanıdık sızı. Yine aklımı yitirmişliğimle baş başayım. Hiçbir şey olmamış gibi yaşama dönmek mi? Ya da döndüğümüzü sanmak mı?

Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

Yoksa balkonuna çarşaf asarak yaşama tutunma ihtimalimiz mi daha acı? Sığamıyorum dünyaya. Acım dolup taşıyor."

Acım dolup taşıyor Çağla Şıkel’den yürekleri dağlayan paylaşım!

İşte o paylaşım