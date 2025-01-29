29 Ocak 2025, Çarşamba
"Acım dolup taşıyor" Çağla Şıkel'den yürekleri dağlayan paylaşım!
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, ülkemizi derinden sarstı. Yangın anında ise birçok ailenin başta çocuklarını kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayıp aşağı sarkıttığı anlar ise çok konuşulmuştu. Yaşanan acı olayın ardından ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:43