Şevket Altuğ'un 54 yıllık eşi Süt Kardeşler'in Afife'siymiş! Güzelliği dillere destan!

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Şevket Altuğ, Süt Kardeşler filminin yeniden televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Usta oyuncunun hayatını merak eden izleyiciler, filmde Afife karakterini canlandıran oyuncuyla ilgili şaşırtıcı bir gerçeği öğrenince hayrete düştü. İşte Şevket Altuğ'un 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi...

Giriş Tarihi: 05.09.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:57
Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Tokatçı, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı, Yedi Bela Hüsnü ve Gölge Oyunu gibi filmlerle milyonların günlünde taht kuran Şevket Altuğ, özel hayatıyla da dikkat çekiyor...

Uzun süredir Datça'da gözlerden uzak bir yaşam süren 82 yaşındaki usta oyuncunun hayatını araştıranlar şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı.

2003 yılından bu yana herhangi bir projede rol almayan Altuğ'un eşinin de ünlü olduğu ortaya çıktı.

Altuğ, meğer "Süt Kardeşler" filminin Afife'siyle 54 yıldır evliymiş!

Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

Şevket Altuğ - Jale Altuğ

Şevket Altuğ - Jale Altuğ