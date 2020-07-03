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Haberler Galeri Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Deniz Bulutsuz kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Güven hakkında dava açılırken, Deniz Bulutsuz'un fotoğrafları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Güven'den yeni bir atak geldi. Çok fazla hakaret ve tehdit aldığını iddia eden Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 15:46
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Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

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Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılmasını istedi.

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Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Aile Mahkemesi'ne başvuran Bulutsuz, Ozan Güven'e karşı korunma talebinde bulunmuş, Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etmişti.

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Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar vermişti.

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Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Tüm bu gelişmeler üzerine Ozan Güven'den bir atak geldi. Güven, çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu.