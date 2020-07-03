Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbeden Ozan Güven’den flaş atak! Dosyaya gizlilik kararı aldırdı

Deniz Bulutsuz kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Güven hakkında dava açılırken, Deniz Bulutsuz'un fotoğrafları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Güven'den yeni bir atak geldi. Çok fazla hakaret ve tehdit aldığını iddia eden Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı.