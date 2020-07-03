Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağdı!

Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip edilen Hercai'nin oyuncuları da bu yılın en çok konuşulan isimleri oldu. Yayınlandığı her bölümüyle izlenme rekorları kıran Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, dizideki başarılı performansıyla kariyerinde zirveye çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kuran Ebru Şahin'in makyajsız haliyle de takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...