Sevenlerini korkuttu! Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak gittiği hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı iddiası sevenlerini korkuttu. Akşam saatlerinde şarkıcıdan iddialara yanıt geldi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Tilbe sevenlerinin yüreğine su serperken ardından evinden de paylaşım yaptı. İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımı!