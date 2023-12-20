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Sevenlerini korkuttu! Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak gittiği hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı iddiası sevenlerini korkuttu. Akşam saatlerinde şarkıcıdan iddialara yanıt geldi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Tilbe sevenlerinin yüreğine su serperken ardından evinden de paylaşım yaptı. İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 20.12.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 08:59
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Sevenlerini korkuttu! Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Yıldız Tilbe'nin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü. Akşam saatlerinde ünlü şarkıcıdan iddialara yanıt geldi.

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Sevenlerini korkuttu! Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Hayranlarını sağlık durumuyla ilgili bilgilendiren Yıldız Tilbe, sevenlerinin yüreğine adeta su serpti.

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Sevenlerini korkuttu! Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Twitter'dan açıklama yapan Tilbe, "İyiyim Allah'a Şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" paylaşımıyla sevenlerini rahatlattı.

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Sevenlerini korkuttu! Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Tilbe'nin açıklaması sonrası bir paylaşım da iş insanı İbrahim Sayın'dan geldi. Tilbe'yi evinde ziyaret eden Sayın, "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" ifadelerini kullandı.

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Sevenlerini korkuttu! Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Ünlü sanatçının evinin camından martıları beslemesi dikkat çekti.