Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızı olan çift, 2020 yılında olaylı şekilde ayrılmıştı. İhanet ve şiddet iddialarıyla boşanan ikili, bu kez çocuklarının velayeti için karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in açtığı davada şok eden suçlamalar yer aldı. Magazin gündemine gelen olay sonrası Ersubaşı'dan ilk yanıt geldi.