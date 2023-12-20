20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızı olan çift, 2020 yılında olaylı şekilde ayrılmıştı. İhanet ve şiddet iddialarıyla boşanan ikili, bu kez çocuklarının velayeti için karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in açtığı davada şok eden suçlamalar yer aldı. Magazin gündemine gelen olay sonrası Ersubaşı'dan ilk yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:30
  • 1
  • 11
Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

2016 yılında nikah masasına oturan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, 4 yıl sonra olaylı şekilde boşanmıştı. Eşinden ihanet ve şiddet gördüğünü belirten Ersubaşı, iki kızının velayetini de almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Daha sonrasında çocukları için sık sık bir araya gelen ve ilişkilerini bir şans daha vermeye karar veren ikili, yine karşı karşıya geldi.

  • 3
  • 11
Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Çok ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açan Keser, eski eşinin yasaklı madde bağımlısı olduğu ileri sürdü.

  • 4
  • 11
Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Keser'in avukatı Burçem Akkoç dilekçede, "Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir. Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz" dedi.

  • 5
  • 11
Damla Ersubaşı’dan korkunç iddialara ilk yanıt! Eski eşine ateş püskürdü: Bu zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Mahkeme, Keser'in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Ersubaşı'ndan aldı.