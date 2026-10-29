Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı alkollü yakalandı! İşte Emrah Aytemur'a istenen ceza

Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman karakterini canlandıran Emrah Aytemur'un, Kadıköy'deki trafik denetiminde 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan oyuncu hakkında soruşturma başlatılırken, talep edilen ceza da belli oldu.

Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman karakterine hayat veren Emrah Aytemur, bu kez alkollü araç kullanması nedeniyle gündeme geldi. Kadıköy'de 30 Eylül'de gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan 37 yaşındaki oyuncunun, yapılan alkol kontrolünde 2,69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aytemur'un ehliyetine el konulurken hakkında soruşturma başlatıldı.

EHLİYETİNE EL KONULDU Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde durdurulan araçtaki Emrah Aytemur'un alkol kontrolünde 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından tutanak tutulmasının ardından oyuncunun ehliyetine el konuldu ve hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

ADLİ PARA CEZASI TALEP EDİLDİ Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın seri muhakeme usulü kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Bu usul kapsamında cezada yarı oranında indirim uygulanarak altı ay olarak belirlenen cezanın, oyuncunun pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik koşulları da dikkate alınarak 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği bildirildi.

SON KARARI MAHKEME VERECEK Müdafisinin huzurunda kendisine sunulan adli para cezası teklifini kabul eden Emrah Aytemur hakkındaki talepname, karar verilmesi için İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Oyuncu hakkındaki nihai hukuki durum, mahkemenin vereceği kararla netleşecek.

EMRAH AYTEMUR KİMDİR? Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman Demir karakterine hayat veren Emrah Aytemur, oyunculuk kariyeri ve tiyatro çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Elazığ'da doğan ve Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Aytemur'un sanat yolculuğu merak konusu oldu. Çeşitli tiyatro oyunlarında görev alan Emrah Aytemur, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2021 yılından itibaren Uyanış: Büyük Selçuklu, Leyla ile Mecnun, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ayak İşleri ve Dünya Bu gibi dizi ve projelerde rol aldı. Oyuncu, şimdilerde Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman karakterini canlandırıyor.