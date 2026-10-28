Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Özel hayatına ve babalık deneyimine dair samimi açıklamalarda bulunan Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ile çocukları için kurdukları dengeyi anlattı. Ünlü sanatçının oğulları Kuzey ve Uzay hakkındaki sözleri de dikkat çekti.

"BENİ RUH HALİMDEN ÇIKARAN İKİ ŞEY"

Kendini kötü hissettiği zamanlarda çocuklarıyla vakit geçirmenin ve birlikte yemek yemenin kendisine iyi geldiğini belirten Emre Altuğ, sporun da hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Çocuklarının farklı karakter özelliklerine değinen sanatçı, eski eşi Çağla Şıkel'in spor konusundaki disiplinini de övdü.

Şıkel'in spora olan bağlılığının kendisinden daha güçlü olduğunu dile getiren Altuğ, büyük oğlu Kuzey'in de annesi gibi disiplinli olduğunu, küçük oğlu Uzay'ın ise kendisine daha çok benzediğini ifade etti.