Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel açıklaması! Çocukları Kuzey ve Uzay’la ilişkisini anlattı
Emre Altuğ, A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programında eski eşi Çağla Şıkel ile çocukları Kuzey ve Uzay için kurdukları dengeyi anlattı. Babalık deneyiminden yeni hobilerine kadar samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, Şıkel'in spor disiplinine de övgüde bulundu.
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Özel hayatına ve babalık deneyimine dair samimi açıklamalarda bulunan Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ile çocukları için kurdukları dengeyi anlattı. Ünlü sanatçının oğulları Kuzey ve Uzay hakkındaki sözleri de dikkat çekti.
"BENİ RUH HALİMDEN ÇIKARAN İKİ ŞEY"
Kendini kötü hissettiği zamanlarda çocuklarıyla vakit geçirmenin ve birlikte yemek yemenin kendisine iyi geldiğini belirten Emre Altuğ, sporun da hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Çocuklarının farklı karakter özelliklerine değinen sanatçı, eski eşi Çağla Şıkel'in spor konusundaki disiplinini de övdü.
Şıkel'in spora olan bağlılığının kendisinden daha güçlü olduğunu dile getiren Altuğ, büyük oğlu Kuzey'in de annesi gibi disiplinli olduğunu, küçük oğlu Uzay'ın ise kendisine daha çok benzediğini ifade etti.
ÇOCUKLARIYLA YENİ HOBİSİ JET SURF OLDU
Oğullarıyla birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Emre Altuğ, son dönemde çocuklarıyla padel tenis oynadıklarını belirtti. Ailenin bu yılki yeni tutkusu ise jet surf oldu.
Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düştüğü günlerde bile özel kıyafetlerini giyerek sörf yapmayı sürdürdüklerini anlatan Altuğ, oğullarının başarılarına tanıklık etmenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Çocuklarının kendisini alkışlamasının da mutluluğunu artırdığını dile getirdi.
ÇAĞLA ŞIKEL İLE ÇOCUKLARI İÇİN ORTAK NOKTADA BULUŞTULAR
Çağla Şıkel ile 2008 yılında evlenen ve 2015 yılında yollarını ayıran Emre Altuğ, boşanma sürecinin ardından çocukları için kurdukları ilişkiye de değindi.
Ayrılık döneminin hassasiyetlerini bildiğini belirten sanatçı, eski eşiyle başardıkları en önemli şeyin çocuklarını ön planda tutmak olduğunu vurguladı. İlk dönemlerde zaman zaman zorlandıklarını anlatan Altuğ, gerektiğinde karşılıklı anlayış göstererek dengeyi sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Bu yaklaşım sayesinde Kuzey ve Uzay'ın ayrılık sürecinden olumsuz etkilenmemesi için çaba gösterdiklerini belirtti.