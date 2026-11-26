Sevdiğim Sensin'in Civan'ı oğlunu paylaştı: "Şarkı onayı aldı"

Sevdiğim Sensin dizisinde Civan karakterini canlandıran Barış Baktaş, sosyal medya hesabından oğlu Adar Doruk'un sevimli anlarını paylaştı. Paylaşımına "Şarkı onayı aldı" notunu düşen oyuncu, yeni bir şarkı hazırlığında olduğunun sinyalini verdi.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncuları, özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor. Dizide Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş, başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.

2021 yılında Gülüm Baktaş ile dünyaevine giren Barış Baktaş, oyunculuk kariyerinin yanı sıra profesyonel olarak şarkıcılık ve söz yazarlığı da yapıyor. Kendi bestelerini seslendiren sanatçının dijital platformlarda yayımlanmış birçok single ve cover çalışması bulunuyor.

YENİ ŞARKI SİNYALİ Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından oğlu Adar Doruk'un sevimli hallerini paylaştı. Paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. "Şarkı onayı aldı" notuyla yaptığı paylaşım, yeni bir şarkının sinyalini verdi.

BABASINA BENZETİLDİ Ünlü oyuncunun paylaşımına, "Barış Bey, size çok benziyor", "Allah nazarlardan korusun", "Barış, şarkı çok güzel, ilk paşamız onaylamış" gibi yorumlar geldi.