Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 7 Aralık 2011'de ortadan kaybolan, bir çocuk annesi Sevda Ayhan'dan 15 yıldır haber alınamıyor. Kızlarının kendi isteğiyle evi terk ettiğine inanmayan ailesi, genç kadının başına kötü bir şey geldiğinden şüphelenirken canlı yayında gündeme gelen iddialar dikkat çekti.

Sevda Ayhan'ın kaybolmasının ardından gerçekleştirilen arama çalışmalarına ilişkin baba İsmail Sertel, dikkat çeken bir iddiada bulundu. İz takip köpeklerinin kullanıldığı aramalarda kayınvalidenin, Sevda'nın kıyafetleri yerine kendi şalvarını köpeklere koklattığını öne süren baba, bu detayın araştırılmasını talep etti.

Gülten Sertel, kızının kendisine "Anne ben eziyet görüyorum, gelsem babam beni kabul eder mi? Bunlara dayanamayacağım" dediğini öne sürerek eşinin kızının akıbetini açıklamasını istedi.

Canlı yayına katılan anne Gülten Sertel, kızının kaybolmadan beş gün önce kendisini arayarak evliliğinde yaşadığı sorunları anlattığını söyledi. Sevda'nın baba evine dönmek istediğini ve gördüğü baskılara dayanamadığını dile getirdiğini iddia eden anne, gözyaşları içinde kızının kendisine söylediklerini aktardı.

BIRAKTIĞI NOTTA NE YAZIYOR?

Sevda'nın evden ayrılmadan önce "Madem bana inanmadın kendine başka ekmek vereni bul. Ama bana hiç kimse dokunmadı. Sandığa dokundurma. Çocuğuma iyi bak. Beni kayalarda ara. Keçi ararken düştü dersin. Hakkınızı helal edin. Sevda." şeklinde bir not bıraktığı iddia edildi.

GERE YARISI TELEFONU

Yayında, Ağustos-Kasım ayları arasında taraflar arasında 15-20 telefon görüşmesi bulunduğu, Sevda Ayhan'ın yaptığı 5-6 aramaya Doğan Gözler'in geri dönüş yaptığı aktarıldı. Özellikle 5 Kasım gecesi saat 03.00 sıralarında gerçekleşen yaklaşık 25 dakikalık görüşme dikkat çekti.

Doğan Gözler, gece saatlerinde ev telefonundan arandığını, eşinin de uyanması üzerine dişle ilgili konuşmanın ardından telefonu kapattığını ve sonrasında yaşananlardan haberdar olmadığını öne sürdü.