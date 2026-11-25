Sahte dişçi mi öldürdü? 15 yıllık kayıp dosyası Müge Anlı'da
Sakarya'da 7 Aralık 2011 tarihinde henüz 23 yaşındayken ortadan kaybolan bir çocuk annesi Sevda Ayhan'dan 15 yıldır haber alınamıyor. Kızlarının kendi isteğiyle ayrıldığına inanmayan acılı aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak genç kadının cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirirken; eşi, kayınvalidesi ve adı geçen dişçi hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekti.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 7 Aralık 2011'de ortadan kaybolan, bir çocuk annesi Sevda Ayhan'dan 15 yıldır haber alınamıyor. Kızlarının kendi isteğiyle evi terk ettiğine inanmayan ailesi, genç kadının başına kötü bir şey geldiğinden şüphelenirken canlı yayında gündeme gelen iddialar dikkat çekti.
ARAMA ÇALIŞMALARINDA ŞALVAR İDDİASI
Sevda Ayhan'ın kaybolmasının ardından gerçekleştirilen arama çalışmalarına ilişkin baba İsmail Sertel, dikkat çeken bir iddiada bulundu. İz takip köpeklerinin kullanıldığı aramalarda kayınvalidenin, Sevda'nın kıyafetleri yerine kendi şalvarını köpeklere koklattığını öne süren baba, bu detayın araştırılmasını talep etti.
KAYBOLMADAN 5 GÜN ÖNCE ANNESİNE DERT YANMIŞ
Canlı yayına katılan anne Gülten Sertel, kızının kaybolmadan beş gün önce kendisini arayarak evliliğinde yaşadığı sorunları anlattığını söyledi. Sevda'nın baba evine dönmek istediğini ve gördüğü baskılara dayanamadığını dile getirdiğini iddia eden anne, gözyaşları içinde kızının kendisine söylediklerini aktardı.
Gülten Sertel, kızının kendisine "Anne ben eziyet görüyorum, gelsem babam beni kabul eder mi? Bunlara dayanamayacağım" dediğini öne sürerek eşinin kızının akıbetini açıklamasını istedi.
BIRAKTIĞI NOTTA NE YAZIYOR?
Sevda'nın evden ayrılmadan önce "Madem bana inanmadın kendine başka ekmek vereni bul. Ama bana hiç kimse dokunmadı. Sandığa dokundurma. Çocuğuma iyi bak. Beni kayalarda ara. Keçi ararken düştü dersin. Hakkınızı helal edin. Sevda." şeklinde bir not bıraktığı iddia edildi.
GERE YARISI TELEFONU
Yayında, Ağustos-Kasım ayları arasında taraflar arasında 15-20 telefon görüşmesi bulunduğu, Sevda Ayhan'ın yaptığı 5-6 aramaya Doğan Gözler'in geri dönüş yaptığı aktarıldı. Özellikle 5 Kasım gecesi saat 03.00 sıralarında gerçekleşen yaklaşık 25 dakikalık görüşme dikkat çekti.
Doğan Gözler, gece saatlerinde ev telefonundan arandığını, eşinin de uyanması üzerine dişle ilgili konuşmanın ardından telefonu kapattığını ve sonrasında yaşananlardan haberdar olmadığını öne sürdü.
"AYNI SOFRADA YEMEK YEMESİNE İZİN VERMİYORDU"
Baba İsmail Sertel, damadı Muhittin Ayhan'ın kızını aile içinde dışladığını, diğer aile bireyleriyle aynı sofrada yemek yemesine izin vermediğini ve yemek masasında başına vurduğunu öne sürdü. Kayınvalide Hatice Ayhan'ın da kızına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını iddia eden Sertel, yaşadığı pişmanlığı dile getirerek kızının bir mezarının olmasını istediğini söyledi.