Özge Özder’in AVM gezisi kızının alerjisi nedeniyle yarıda kaldı

Eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile Etiler'de görüntülenen Özge Özder'in AVM gezisi yarıda kaldı. Kızının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eczaneye koşan oyuncu, muhabirlerden aceleyle izin istedi.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra kariyerine BKM'de profesyonel oyunculukla başlayan Özge Özder, 2004-2006 yıllarında ekrana gelen Haziran Gecesi dizisindeki Lale karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Televizyon kariyerini istikrarlı biçimde sürdüren oyuncu; Dadı, İyi Aile Robotu, Aşkın Mucizeleri, Emret Komutanım, Dudaktan Kalbe, Sadakatsiz, Umutsuz Ev Kadınları, Ulan İstanbul, Jet Sosyete ve Mucize Doktor gibi sevilen yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Özel hayatında da mutlu bir tablo çizen Özder, 17 Şubat 1986 doğumlu müzisyen, model ve eski milli sporcu Sinan Güleryüz ile Temmuz 2018'de dünyaevine girdi. Çiftin aile yaşamı, 11 Şubat 2021'de kızları Eva Luna'nın dünyaya gelmesiyle daha da renklendi.

KORKUTAN REAKSİYON Eşi ve kızıyla AVM gezisine çıkan Özder, kızı Eva Luna'nın alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eczaneye giderek ilaç aldı. Alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını geri çevirmeyen başarılı oyuncu, kızının durumu nedeniyle acele etmesi gerektiğini dile getirdi.

"ALERJİSİ İÇİN İLAÇ ALDIK" Kısa süren sohbet sırasında endişesini ve acelesini gizlemeyen Özder, muhabirlerden şu sözlerle müsaade istedi: "Kızımın alerjisi için ilaç aldık. Şimdi müsaadenizle, reaksiyon gösteriyor çünkü. Hemen yüzünü yıkayacağım."