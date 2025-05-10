10 Mayıs 2025, Cumartesi
Setlere dönüyor! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi
Eskişehir'de sete giderken geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkutan yakışıklı oyuncu Berk Atan, bir süre önce hastaneden taburcu edilmişti. Kazanın ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Atan, haftalar sonra ilk kez objektiflere yansıdı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, setlere döneceğinin müjdesini verdi.
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 09:28