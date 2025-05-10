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Setlere dönüyor! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi

Eskişehir'de sete giderken geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkutan yakışıklı oyuncu Berk Atan, bir süre önce hastaneden taburcu edilmişti. Kazanın ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Atan, haftalar sonra ilk kez objektiflere yansıdı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, setlere döneceğinin müjdesini verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 09:28
Setlere dönüyor! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi

Uzun süredir Gönül Dağı dizisinde başrolde olan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti. 19 Nisan günü içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Setlere dönüyor! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi

Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" demişti.

Setlere dönüyor! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi

GÜNLER SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Eski sağlığına kavuşmak için gün sayan Berk Atan, günler sonra ilk kez görüntülendi.

Setlere dönüyor! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi

2. Sayfa'nın haberine göre muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, "Arayıp soran, dua eden herkesten Allah razı olsun" diyerek destek mesajları için teşekkür etti.

Setlere dönüyor! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi

"KAYNAMASINI BEKLİYORUZ"

Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili "Kötü bir kaza atlattık. Ama Allah'a şükür ayaktayız. Kaburgada hala 6 kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Setlere dönüyor! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan günler sonra ilk kez görüntülendi

SETLERE DÖNÜYOR

Sete döneceğini de ifade eden Atan, "Haftaya gidip çok fazla yorulmadan 2-3 bölüm arka arkaya çekip sezon finali yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.