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Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde

Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine yeğenleri itiraz etti. ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili, "Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10'da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey'in 'Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin' şeklinde açıklamaları var." dedi.

Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 09:43
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Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde

Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar'daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktı.

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Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde

Dursunoğlu'nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı. Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.

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Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde

ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili şunları söyledi: "Seyfi Bey'in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir.

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Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde

10 yasal mirasçıdan 5'i, vefat sonrası vasiyeti onayladı. 3 mirasçısı yasal olarak kabul etti. Ancak iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan itirazda bulundu.

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Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde

Noterde yapılan vasiyetin tanıklarının yaşlı olduğunu, orada bulunanlardan birinin de dernekte çalıştığını iddia ettiler. Fakat bunlar somut bir iptal sebebi değil. Davaya mart ayında başlanacak."