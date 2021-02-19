Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde

Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine yeğenleri itiraz etti. ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili, "Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10'da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey'in 'Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin' şeklinde açıklamaları var." dedi.

Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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