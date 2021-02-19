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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde Servetinin tamamını bağışlamıştı! Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri mirasın peşinde Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine yeğenleri itiraz etti. ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili, "Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10'da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey'in 'Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin' şeklinde açıklamaları var." dedi. Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 09:43
Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar'daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktı.
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Dursunoğlu'nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı. Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.
ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili şunları söyledi: "Seyfi Bey'in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir.
10 yasal mirasçıdan 5'i, vefat sonrası vasiyeti onayladı. 3 mirasçısı yasal olarak kabul etti. Ancak iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan itirazda bulundu.
Noterde yapılan vasiyetin tanıklarının yaşlı olduğunu, orada bulunanlardan birinin de dernekte çalıştığını iddia ettiler. Fakat bunlar somut bir iptal sebebi değil. Davaya mart ayında başlanacak."