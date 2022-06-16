Sertab Erener’in yüzüne ne oldu? Görenler tanıyamadı

Pop müziğin sevilen isimlerinden Sertab Erener, yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. En sevilen şarkılarından olan 'Vur Yüreğim'i rapçi Şanışer ile 23 yıl sonra yeniden seslendiren şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Erener'in son halini tanımakta güçlük çeken takipçileri ünlü sanatçı için Şebnem Ferah benzetmesi yaptı...