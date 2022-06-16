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Sertab Erener’in yüzüne ne oldu? Görenler tanıyamadı

Pop müziğin sevilen isimlerinden Sertab Erener, yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. En sevilen şarkılarından olan 'Vur Yüreğim'i rapçi Şanışer ile 23 yıl sonra yeniden seslendiren şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Erener'in son halini tanımakta güçlük çeken takipçileri ünlü sanatçı için Şebnem Ferah benzetmesi yaptı...

Giriş Tarihi: 16.06.2022 19:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 19:01
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Sertab Erener’in yüzüne ne oldu? Görenler tanıyamadı

Türk pop müziğin güçlü isimlerinden Sertab Erener, 23 yıl sonra 'Vur Yüreğim' şarkısını yeniden seslendirdi.

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Sertab Erener’in yüzüne ne oldu? Görenler tanıyamadı

Rapçi Şanışer ile düet yapan Erener, şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçti. Ünlü sanatçı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Sertab Erener’in yüzüne ne oldu? Görenler tanıyamadı

GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü.

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Sertab Erener’in yüzüne ne oldu? Görenler tanıyamadı

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

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Sertab Erener’in yüzüne ne oldu? Görenler tanıyamadı

ŞEBNEM FERAH'A BENZETİLDİ

Sanatçı Sertab Erener estetiği abartınca Şebnem Ferah'a benzetildi.