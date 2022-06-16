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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Demir Yaman karakteriyle hafızalara kazınan Murat Ünalmış yeniden gündeme oturdu. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fetheden Murat Ünalmış'ın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...

Giriş Tarihi: 16.06.2022 17:48 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 17:50
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukuorva'da canlandırdığı Demir karakteriyle hafızalara kazınan Murat Ünalmış, yeniden gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Özel hayatıyla mercek altına alınan Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

MURAT ÜNALMIŞ

Murat Ünalmış'ın yeğeni Fahrettin Livçalkan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Ünalmış, acı haberi Instagram hesabından böyle duyurmuştu:

"Yeğenim Fahrettin çatışmada şehit oldu. 23 yaşındaydı, gencecik bir filizdi. Hainlerin tuzağına düştü ve hakka yürüdü. Çok üzgünüm. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"