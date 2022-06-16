Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Demir Yaman karakteriyle hafızalara kazınan Murat Ünalmış yeniden gündeme oturdu. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fetheden Murat Ünalmış'ın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...