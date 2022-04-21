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Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında 'Samsak Döveci' krizi! “Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu"

Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında çıkan 'Samsak Döveci' krizi büyüdü. Herkesin diline dolanan şarkı iki dostun arasını açtı. Serkan Çağrı'nın "Eşimle Elif'i sahiplendik. Ahde vefasızlığı bizi üzdü" sözlerine cevap veren Doğan, "Çağrı, sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu" dedi.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 17:05
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Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında ’Samsak Döveci’ krizi! “Hepinizi langıdı yaparım’ gibi tehditler savurdu

'Samsak Döveci' türküsü, Serkan Çağrı'yla birlikte TRT Müzik'te 'Nefesten Sese' adlı programı yapan Elif Buse Doğan'ın yeniden seslendirmesiyle gündem olmuştu. 29 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada sık sık paylaşılan türküyü yalnız başına okuyup, single olarak çıkarmıştı. Ünlü klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırlamış, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koymuştu.

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Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında ’Samsak Döveci’ krizi! “Hepinizi langıdı yaparım’ gibi tehditler savurdu

"SORUN PARÇANIN ÇOK TIKLANMASI DEĞİL"

Bunun ardından partneri ile arası açılan Serkan Çağrı, geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Çağrı, Doğan'ın yorumladığı ve kendisinin klarnet çaldığı eser hakkında, "Bu olayı farklı algılayan bir kesim var. 'Ayrı ayrı solo yapmak istemişiz' deniyor. Ayrıca 'Samsak Döveci maddi olarak aralarını açtı' diye haberler görüyorum. Bunlar üzücü. Bizim aramıza açan şey parçanın çok tutması, tıklanması değil" demişti.

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Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında ’Samsak Döveci’ krizi! “Hepinizi langıdı yaparım’ gibi tehditler savurdu

"EŞİM VE BEN ÇOK EMEK VERDİK"

'Bekar Gezelim' şarkısıyla tanınan 'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü, "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Çağrı sözlerine; "Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" diye devam etmişti.

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Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında ’Samsak Döveci’ krizi! “Hepinizi langıdı yaparım’ gibi tehditler savurdu

"ELİF BUSE'Yİ PROGRAMDAN ÖNCE KAÇ KİŞİ TANIYORDU?"

Çağrı, "Benim bir şarkıyla, türküyle bu günlere gelmediğimi herkes bilir. Bana karşı yapılan en büyük haksızlık, emeğe ve ailece verdiğim desteğe haksızlıktır. Elif Buse, Nefesten Sese programına geldiğinde kaç kişi tanıyordunuz? Ama şu türküden sonra hepiniz tanıdınız. Tanıdığınız yer neresi, Nefesten Sese programı. Onun ötesinde bir video ile tanıdınız mı? Yolu açık olsun" şeklinde konuşmuştu.

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Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında ’Samsak Döveci’ krizi! “Hepinizi langıdı yaparım’ gibi tehditler savurdu

"HEPİNİZİ LANGIDI YAPARIM DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Elif Buse Doğan ise hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi. Suçlamaları reddeden Doğan, Çağrı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Yaşananlardan dolayı bir daha Serkan Çağrı ile çalışmayacağını belirten Elif Buse Doğan, hakkındaki iddialara şu sözlerle cevap verdi: