Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında 'Samsak Döveci' krizi! “Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu"

"EŞİM VE BEN ÇOK EMEK VERDİK"

'Bekar Gezelim' şarkısıyla tanınan 'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü, "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Çağrı sözlerine; "Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" diye devam etmişti.