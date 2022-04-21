21 Nisan 2022, Perşembe
Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında 'Samsak Döveci' krizi! “Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu"
Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasında çıkan 'Samsak Döveci' krizi büyüdü. Herkesin diline dolanan şarkı iki dostun arasını açtı. Serkan Çağrı'nın "Eşimle Elif'i sahiplendik. Ahde vefasızlığı bizi üzdü" sözlerine cevap veren Doğan, "Çağrı, sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu" dedi.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 17:05
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