Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat kızıyla kamera karşısına geçti görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur karakteriyle 4 sezondur izleyici karşısına çıkan Bülent Polat, ekranın fenomen isimlerinden biri haline geldi. Dizi severler tarafından yakın takibe alınan Polat'ın Duygu Polat'la evli olduğu ortaya çıktı. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da kızıyla birlikte rol aldığını görenler ise şaştı kaldı. Sosyal medyada mercek altına alınan Duru, tatlılığıyla hayran bıraktı. İşte Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın ve ünlülerin merak edilen çocukları...