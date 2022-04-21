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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat kızıyla kamera karşısına geçti görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur karakteriyle 4 sezondur izleyici karşısına çıkan Bülent Polat, ekranın fenomen isimlerinden biri haline geldi. Dizi severler tarafından yakın takibe alınan Polat'ın Duygu Polat'la evli olduğu ortaya çıktı. Bir dönem Bir Zamanlar Çukurova'da kızıyla birlikte rol aldığını görenler ise şaştı kaldı. Sosyal medyada mercek altına alınan Duru, tatlılığıyla hayran bıraktı. İşte Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın ve ünlülerin merak edilen çocukları...

Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:16
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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat kızıyla kamera karşısına geçti görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası...

Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden olan Polat'ın eşi güzelliğiyle hayran bırakırken kızı da ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat kızıyla kamera karşısına geçti görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası...

Baba kızın Bir Zamanlar Çukurova'da birlikte rol aldığını görenler şaştı kaldı. İşte Bülent Polat ve birçok ünlü ismin merak edilen çocukları…

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat kızıyla kamera karşısına geçti görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası...

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat kızıyla kamera karşısına geçti görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası...
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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat kızıyla kamera karşısına geçti görenler şaştı kaldı! Annesinin kopyası...