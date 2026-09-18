"10 YILDIR AŞIĞIM"

Nazlı Ceren Köksal da eşine, "Bugün 4 yıl önce. Ama seninle 10 yıldır aşığım. (Çılgınca!) Ve bir şekilde her gün seni daha çok seviyorum. Senin benim olman çok şanslı. Mutlu yıl dönümü, aşkım." sözleriyle seslendi.