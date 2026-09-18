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Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde "Kopil" karakteriyle tanınan Serhan Arslan, modacı eşi Nazlı Ceren Köksal ile evlilik yıl dönümünü romantik paylaşımlarla kutladı. Çiftin aşk dolu mesajları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı 1

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Kopil" karakteriyle hafızalara kazınan Serhan Arslan, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı 2

Ünlü oyuncu, 2022 yılında modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikâh masasına oturmuştu.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı 3

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutladı. Serhan Arslan, yıl dönümünde eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak aşkını dile getirdi.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı 4

"10 YILDIR AŞIĞIM"

Nazlı Ceren Köksal da eşine, "Bugün 4 yıl önce. Ama seninle 10 yıldır aşığım. (Çılgınca!) Ve bir şekilde her gün seni daha çok seviyorum. Senin benim olman çok şanslı. Mutlu yıl dönümü, aşkım." sözleriyle seslendi.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı 5

Nazlı Ceren Köksal'ın paylaşımı, takipçilerinden tebrik yorumları ve beğeni aldı.

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