Hikmet baskına geliyor! Altı Üstü İstanbul’da mahalle Fahriye’yi koruyor
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 15. bölümünde Ziyankar, Hikmet'in baskınıyla karşı karşıya gelirken mahalle Fahriye'yi korumak için tek yürek oluyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide, yaşanacak gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on beşinci bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
15. Bölüm Özeti
Melek, öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hâlâ yaşadığını yeni öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir.
Emir, Naz'ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir. Naz'a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler.
Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle, sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır.
Emir ve Uzay, babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz, onları bekleyen trajik sona doğru yürürken geride sadece geçmişin karanlık sırları kalmıştır.
Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet), Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).