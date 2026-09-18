Hikmet baskına geliyor! Altı Üstü İstanbul’da mahalle Fahriye’yi koruyor

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 15. bölümünde Ziyankar, Hikmet'in baskınıyla karşı karşıya gelirken mahalle Fahriye'yi korumak için tek yürek oluyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide, yaşanacak gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on beşinci bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

15. Bölüm Özeti Melek, öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hâlâ yaşadığını yeni öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI

Emir, Naz'ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir. Naz'a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler.

Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle, sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır.

Emir ve Uzay, babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz, onları bekleyen trajik sona doğru yürürken geride sadece geçmişin karanlık sırları kalmıştır.