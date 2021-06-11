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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez olumsuz eleştirilerin hedefi oldu. Giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın tayt tulumu ve sandaletleri tartışma yarattı.
Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:50
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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!