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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez olumsuz eleştirilerin hedefi oldu. Giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın tayt tulumu ve sandaletleri tartışma yarattı.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:50
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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!

Serenay Sarıkaya bu kez tayt tulumu ve sandaletleriyle dikkat çekti. Oyuncunun tarzı sosyal medyada tartışma yarattı.

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!

Serenay Sarıkaya önceki gün Bebek'teydi. Giyim stiliyle çok konuşulan oyuncu bu kez siyah tayt tulumu ve sandaletleriyle dikkat çekti.

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!

Fakat Serenay Sarıkaya'nın tarzı bu kez pek beğenilmedi. Sosyal medyada yıldız ismin tarzı ile ilgili genel olarak olumsuz yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!

İşte Serenay Sarıkaya'nın olay yaratan kıyafeti

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Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!
Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar! Giyim tarzı olay oldu!