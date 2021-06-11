11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu

Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yapımını ise ARC Film'in yaptığı Baş Belası, 20 Haziran'da ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 11:04
  • 1
  • 7
Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı 'Baş Belası' 20 Haziran Pazar akşamı saat 20:00'de ekran yolculuğuna başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizide, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.

  • 3
  • 7
Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu

Dizinin yeni fragmanında, gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro baş komiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek'in eğlenceli öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

  • 4
  • 7
Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ediyor.

  • 5
  • 7
Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu