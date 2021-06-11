Kahkaha ve heyecan bir arada! Baş Belası'nın yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yapımını ise ARC Film'in yaptığı Baş Belası, 20 Haziran'da ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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