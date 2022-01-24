Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Arduç, bu kez paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncu, ev fotopraflarıyla olay oldu.