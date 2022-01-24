24 Ocak 2022, Pazartesi
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Arduç, bu kez paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncu, ev fotopraflarıyla olay oldu.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 16:28
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