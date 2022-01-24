24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Arduç, bu kez paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncu, ev fotopraflarıyla olay oldu.

Giriş Tarihi: 24.01.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 16:28
  • 1
  • 84
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'Sultan Alparslan' karakterine hayat veren Barış Arduç, bu sezon ekrana damgasını vuran isimlerden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 84
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu son paylaşımıyla kural bozdu ve evden köpekleriyle bir fotoğrafını paylaştı.

  • 3
  • 84
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Arduç ve köpeklerinin fotoğrafına beğeni yağdı.

  • 4
  • 84
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Son paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Barış Arduç'un yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti.

  • 5
  • 84
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un ev hali sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarına beğeni yağdı

İşte Barış Arduç ve birçok ünlü isimin yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...