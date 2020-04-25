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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’lı paylaşım! Çifte okey…
Koronavirüs salgını nedeniyle birlikte karantinada olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan paylaşım geldi. Vakitlerinin tamamını evlerinde geçiren ikili yakın arkadaşları Ozan Güven ve yeni sevgilisi ile evde okey partisi verdi. Sarıkaya Cem Yılmaz'in çektiği fotoğrafı paylaşıp altına eklediği notla takipçilerini güldürdü.
Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:08Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:10