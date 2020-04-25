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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’lı paylaşım! Çifte okey…

Koronavirüs salgını nedeniyle birlikte karantinada olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan paylaşım geldi. Vakitlerinin tamamını evlerinde geçiren ikili yakın arkadaşları Ozan Güven ve yeni sevgilisi ile evde okey partisi verdi. Sarıkaya Cem Yılmaz'in çektiği fotoğrafı paylaşıp altına eklediği notla takipçilerini güldürdü.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:10
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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’lı paylaşım! Çifte okey…

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, corona virüs salgınından korunmak için evlerinden çıkmıyor.

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’lı paylaşım! Çifte okey…

Ünlü komedyenin Levent'teki evinde kalan çift, evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor.

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’lı paylaşım! Çifte okey…

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'in çektiği fotoğrafı paylaşıp altına şu notu ekledi:

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’lı paylaşım! Çifte okey…

"İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti."

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’lı paylaşım! Çifte okey…

Sarıkaya, fotoğrafa Ozan Güven'i ve yeni sevgilisi Deniz Bulutsuz'u da etiketledi. Güven'in yeni sevgilisinin adını da Serenay Sarıkaya açıklamış oldu.