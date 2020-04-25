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Haberler Galeri Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz hali görenleri şoke etti

Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz hali görenleri şoke etti

Hizmetçiler dizisinde canlandırdığı Atiye karakteriyle ekranlara geri dönen Algı Eke, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Eke hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Algı Eke'nin estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 16:25
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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz hali görenleri şoke etti

Hizmetçiler dizisiyle ekranlara geri dönen Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Algı Eke'nin estetik yaptırmadan önceki hali…

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz hali görenleri şoke etti

Algı Eke

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz hali görenleri şoke etti

Algı Eke

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz hali görenleri şoke etti

Algı Eke

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz hali görenleri şoke etti

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir estetiksiz haliyle şok etti. İşte Demet Özdemir'in estetik yaptırmadan önceki hali…