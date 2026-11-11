Magazin dünyasında bomba iddia: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in üç yıllık ilişkilerini noktaladığı iddia edildi. İki haftadan uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin ayrılık kararı aldığı öne sürülürken, ikiliden henüz açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak Ajda Pekkan ile gerçekleştirdiği düetle gündeme gelirken, bu kez özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Sarıkaya, zaman zaman sevgilisiyle mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

AYRILIK İDDİASI ŞOKE ETTİ Ancak 2023 yılından bu yana birlikte olan çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Akif Yaman'ın haberine göre, daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen Sarıkaya ve Demir'in bu kez arkadaşça yollarını ayırdığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in iki haftadan uzun süredir birlikte olmadığı iddia edildi. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden çiftten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

REKLAM AŞKI İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ İlk kez 2023 yılının sonlarında aşk iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkilerinin reklam amaçlı olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddialara yanıt veren Sarıkaya, "Böyle şeyler milattan önce de kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.