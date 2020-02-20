Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı

AŞKLARI NASIL BAŞLADI?

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti ve komedyen Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladı. Bu durumu fark eden Samyeli ise Kasım ayında ilişkisini noktaladı.