Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı magazin gündemindeki yerini korurken çiftle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ilişkilerini itiraf etmişti. Sarıkaya itirafının ardından Cem Yılmaz'ın evine giderken görüntülendi. İşte Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 20.02.2020 16:40Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 16:41