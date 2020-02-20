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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı magazin gündemindeki yerini korurken çiftle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ilişkilerini itiraf etmişti. Sarıkaya itirafının ardından Cem Yılmaz'ın evine giderken görüntülendi. İşte Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 16:41
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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yeni başladıkları ilişkileri tam gaz devam ederken yaşanan yeni gelişmeyle gözler yeniden ikiliye çevrildi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı

Kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz ile yeni bir ilişkiye başlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşamda aracında görüntülenen Sarıkaya, kendisini bekleyen muhabirin sorularına cevap vermedi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı

Sık sık Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile birlikte yaşamaya mı başladı sorusunu akıllara getirdi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı

CEM VE SERENAY EVLENECEK Mİ?

Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz arasında flaş gelişme! Serenay Sarıkaya fena yakalandı

AŞKLARI NASIL BAŞLADI?

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti ve komedyen Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladı. Bu durumu fark eden Samyeli ise Kasım ayında ilişkisini noktaladı.