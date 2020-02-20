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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor

Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Evliliğinden iki çocuğu bulunan Özilhan tekrar setlere dönmeyeceğini söylese de kararını değiştirdi. 2 ay önce bir dizide konuk oyuncu olan güzel oyuncu setlere geri dönme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 14:22
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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor

Doktorlar dizisinin ardından iş adamı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan oyunculuğu bırakmıştı. İki ay önce bir dizide konuk oyuncu olarak oynayan güzel oyuncu, setlere geri dönmeyeceğini sadece konuk oyuncu olduğunu söylemişti. Özilhan, dizi oyunuculuğu konusunda kararını değiştirdi.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor

Yasemin Özilhan 2002'de oyunculuğa başlamış, 2011'de Anadolu Holding'in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenince mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra da dönmeyeceğini açıklamıştı.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor

2 ay önce bir diziye konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi. "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim" diyen Özilhan şartları olduğunu söyledi.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor

Yasemin Özilhan'ın set kuralları şöyle:

Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak.

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Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor

EŞİYLE DİZİ SETİNDE TANIŞTI

Yasemin Özilhan, 2006-2010 arasında rol aldığı 'Doktorlar'da dizisi, Özilhan Ailesi'nin sahibi olduğu hastanede çekiliyordu. Çift, İzzet Özilhan'ın bir gün seti ziyaret etmesiyle tanıştı.