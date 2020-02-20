Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor

Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Evliliğinden iki çocuğu bulunan Özilhan tekrar setlere dönmeyeceğini söylese de kararını değiştirdi. 2 ay önce bir dizide konuk oyuncu olan güzel oyuncu setlere geri dönme kararı aldı.