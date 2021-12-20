20 Aralık 2021, Pazartesi
Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik
Fazla kilolarından kurtulmak için defalarca bıçak altına yatan Seren Serengil dumping sendromuna yakalandı. 43 kiloya kadar düşen, boyu 4 santim kısalan ve organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kalan Seren Serengil, Cuma günü riskli bir operasyona girdi. Ameliyata başarılı geçen ünlü ismin son durumunu doktoru açıkladı. "Seren Serengil'i kaybetmek üzereydik" diyen doktoru, "İnce bağırsakların büyük bir kısmı devre dışı bırakılmış. Hastamızın bünyesinden dolayı da alt mideyi bulamadık." dedi.
Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 14:29
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