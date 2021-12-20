Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik

Doktor Alper Çelik'in, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi, eve gidecek duruma geldi. Bu bizim için de, kendisi için de çok zordu. Kemik erimesi, karaciğer yetmezliği vardı..."