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Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik

Fazla kilolarından kurtulmak için defalarca bıçak altına yatan Seren Serengil dumping sendromuna yakalandı. 43 kiloya kadar düşen, boyu 4 santim kısalan ve organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kalan Seren Serengil, Cuma günü riskli bir operasyona girdi. Ameliyata başarılı geçen ünlü ismin son durumunu doktoru açıkladı. "Seren Serengil'i kaybetmek üzereydik" diyen doktoru, "İnce bağırsakların büyük bir kısmı devre dışı bırakılmış. Hastamızın bünyesinden dolayı da alt mideyi bulamadık." dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 14:29
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Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik

Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti. Bir süredir serumla beslenen 50 yaşındaki sunucu, cuma sabahı ameliyat masasına yattı.

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Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik

Doktor Alper Çelik'in, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi, eve gidecek duruma geldi. Bu bizim için de, kendisi için de çok zordu. Kemik erimesi, karaciğer yetmezliği vardı..."

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Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik

"ALT MİDEYİ BULAMADIK"

"İnce bağırsakların büyük bir kısmı devre dışı bırakılmış. Bu sebeple organları birbirine yapışmış. Hastamızın bünyesinden dolayı da alt mideyi bulamadık. İnce bağırsakları tekrar aktif hâle gelecek. Birkaç ay içerisinde kemik erimesi duracak. Hatta birkaç hafta içerisinde metabolizması düzene girecek..."

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Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik

"Çok riskli bir ameliyattı. Bundan sonraki süreçte Seren Hanım'ın sağlıklı beslenmesi gerek. Birkaç hafta sonra muhtemelen bundan 10-15 yıl önceki enerjiyle koşturuyor olarak gözlemleyeceğiz. 3-4 hafta sonra her şey yoluna girecek. Şu an sıvı ile besleniyor, üç hafta daha sıvıyla beslenecek. Daha sonra yavaş yavaş yumuşak şeylerle beslenecek..."

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Seren Serengil’in doktoru son durumunu anlattı: Alt mideyi bulamadık! Onu kaybedecektik

"DURUM ÇOK KÖTÜ OLABİLİRDİ"

"Bizim stratejimiz alt mide ile üst mide arasını birleştirmekti. Her şey birbirine yapışık durumdaydı ve bulmanın zor olacağını anlayıp, vazgeçtik. Şu an üç tane yeni bağlantısı var, onlar çalışıyor. Olumsuz bir sonucu olsaydı durum gerçekten çok kötü olabilirdi..."