Seren Serengil’i yıkan ikinci ölüm: Ben şimdi ne yapacağım?

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Suna Tohma'nın ölümünün ardından zor günler geçiren Seren Serengil bir kez daha yıkıldı. 24 yıllık menajeri İzzet Aral'ın vefat ettiğini duyuran Serengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti. İzzet Aral'ın ikinci babası gibi olduğunu belirten şarkıcı, "Niye sensiz bıraktın beni. Ben şimdi ne yapacağım İzzet Bey sensiz ne yapacağım?" ifadelerini kullandı.