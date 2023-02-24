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Seren Serengil’i yıkan ikinci ölüm: Ben şimdi ne yapacağım?

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Suna Tohma'nın ölümünün ardından zor günler geçiren Seren Serengil bir kez daha yıkıldı. 24 yıllık menajeri İzzet Aral'ın vefat ettiğini duyuran Serengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti. İzzet Aral'ın ikinci babası gibi olduğunu belirten şarkıcı, "Niye sensiz bıraktın beni. Ben şimdi ne yapacağım İzzet Bey sensiz ne yapacağım?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:57
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Seren Serengil’i yıkan ikinci ölüm: Ben şimdi ne yapacağım?

Deprem felaketinin ardından sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesinin vefatıyla sarsılan Seren Serengil, ikinci acının şokunu yaşıyor.

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Seren Serengil’i yıkan ikinci ölüm: Ben şimdi ne yapacağım?

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" demişti.

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Seren Serengil’i yıkan ikinci ölüm: Ben şimdi ne yapacağım?

Enkazdan yaralı kurtarılan Mustafa Tohma'nın annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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Seren Serengil’i yıkan ikinci ölüm: Ben şimdi ne yapacağım?

Suna Tohma'nın vefatının acısı henüz dinmemişken Serengil ikinci bir haberle sarsıldı.

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Seren Serengil’i yıkan ikinci ölüm: Ben şimdi ne yapacağım?

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 24 yıllık menajeri İzzet Aral'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.