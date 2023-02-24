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Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika! Hadise depremzedeler için harekete geçti

Depremzedeler için Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasında Karsu ile birlikte yer alan Hadise bu kadarla yetinmedi. Doğup büyüdüğü Belçika'yı ayağa kaldıran şarkıcı "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıkladı. Hadise, şarkıyı Belçika'nın en ünlü isimleriyle beraber seslendirecek.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:33
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Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika! Hadise depremzedeler için harekete geçti

Asrın felaketi için sadece Türkiye'de değil Hollanda'da da yardım toplanması için çalışan Hadise, şimdi de Belçika'da harekete geçti.

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Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika! Hadise depremzedeler için harekete geçti

Birdy'nin "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlamak için harekete geçen Belçikalı şarkıcılar arasında Hadise de yer alacak.

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Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika! Hadise depremzedeler için harekete geçti

Takvim'in haberine göre; 2 Mart'ta tüm dijital platformlarda piyasaya çıkacak olan şarkıdan elde edilen tüm gelir ise depremzedeler için kullanılacak.

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Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika! Hadise depremzedeler için harekete geçti

Hadise, Hollanda'da düzenlenen yardım etkinliğinde de ülkemizde yaşanan deprem felaketi için kolları sıvadı. Hollanda'da hem radyoda hem de televizyonda depremzedeler için yardım topladı.

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Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika! Hadise depremzedeler için harekete geçti

Ünlü popçu Hadise, paylaştığı video mesajda, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor… Yoğun bir gün… Acımız büyük… Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli… Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli… Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım" diye konuştu.