24 Şubat 2023, Cuma
Hollanda’dan sonra şimdi de Belçika! Hadise depremzedeler için harekete geçti
Depremzedeler için Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasında Karsu ile birlikte yer alan Hadise bu kadarla yetinmedi. Doğup büyüdüğü Belçika'yı ayağa kaldıran şarkıcı "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıkladı. Hadise, şarkıyı Belçika'nın en ünlü isimleriyle beraber seslendirecek.
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:33
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