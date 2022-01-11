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Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş gelişme

Sunucu Seren Serengil 2020'de boşandığı Yaşar İpek'in kız kardeşi gazeteci Eylem İpek Şafak ile aralarındaki sular bir türlü durulmuyor. Seren Serengil kişisel bilgilerini sosyal medyadan paylaşan Eylem İpek Şafak'a açtığı tazminat davası ile ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme Şafak'ın Serengil'e yasal faiziyle birlikte 15 bin TL ödemesine karar verirken Serengil'in ise Şafak'a 20 bin lira ödemesine hükmetti.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 17:35
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Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...
Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı ve magazin programı yorumcusu Seren Serengil 2020 yılında boşandığı Yaşar İpek ile teknedeki görüntüleri magazine yansımıştı. Seren Serengil'in bu fotoğrafların photoshoplu olduğunu iddia ederek görümcesi Eylem İpek Şafak'ı suçlamıştı.

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Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...
Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI
Yaşanan olayın ardından Seren Serengil ve eski görümcesi arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Serengil'e karşı koruma kararı aldıran Şafak, kararı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaşılan bu bilginin kendisini açık hedef haline getirdiğini, fiziki saldırıya maruz kalma riskini yaşattığını ve güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürerek savcılığa şikayet etmişti.

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Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...
Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...

CEZA DAVASINA TAZMİNAT DAVASI EKLENDİ

Savcılık soruşturma sonunda eski görümce Eylem İpek Şafak hakkında "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsi istemişti. Savcılığa şikayetin ardından Seren Serengil Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tazminat davası açmıştı. Eylem İpek Şafak ise Seren Serengil'e karşı davacı olmuştu.

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Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...
Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...

BİRBİRİLERİNE TAZMİNAT ÖDEYECEKLER
Seren Serengil'in toplam 50 bin TL isteyerek açtığı maddi ve manevi tazminat davası bugün sonuçlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi;nde görülen davada tarafları avukatları temsil etti.
Mahkeme davayı sonlandırarak Eylem İpek Şafak'ın yasal faiziyle birlikte Seren Serengil'e 15 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

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Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...
Seren Serengil o davayı kazandı! Tazminat ödeyecek...

Öte yandan mahkeme Seren Serengil'in de Eylem İpek Şafak'a 20 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Karar kesinleşirse taraflar tazminat miktarını yasal faiziyle birlikte ödeyecek.