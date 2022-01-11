Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş gelişme

Sunucu Seren Serengil 2020'de boşandığı Yaşar İpek'in kız kardeşi gazeteci Eylem İpek Şafak ile aralarındaki sular bir türlü durulmuyor. Seren Serengil kişisel bilgilerini sosyal medyadan paylaşan Eylem İpek Şafak'a açtığı tazminat davası ile ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme Şafak'ın Serengil'e yasal faiziyle birlikte 15 bin TL ödemesine karar verirken Serengil'in ise Şafak'a 20 bin lira ödemesine hükmetti.