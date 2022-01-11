11 Ocak 2022, Salı
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi
Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle ekrana damgasını vuran Ebru Şahin oyunculuğuyla hayran bıraktı. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, güzelliğiyle gönülleri fethetti. Ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise gündeme oturdu. İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 11.01.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 16:18
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