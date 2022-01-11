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Haberler Galeri Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle ekrana damgasını vuran Ebru Şahin oyunculuğuyla hayran bıraktı. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, güzelliğiyle gönülleri fethetti. Ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise gündeme oturdu. İşte Ebru Şahin'in şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 11.01.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 16:18
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Destan'ın yıldızı Ebru Şahin ortaya çıkan fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi

İşte güzel oyuncunun yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi

Gökçe Bahadır

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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şoke etti! Böyle değişim görülmedi